6月6日(土)より、茨城県那珂市のミニシアター「あまや座」にて、舌がんを経験した主演女優×人気特撮シリーズ俳優の監督×茨城県出身15歳俳優による、国内外15冠の栃木発短編映画『器(うつわ)』を1週間上映！6月6日(土)・7日(日)には、舞台挨拶も行われる予定だ。栃木でオールロケ撮影された、静かで小さな再生の物語自らの舌がん経験を作品に昇華した主演女優・中島淳子さん、『仮面ライダーアギト(2001年)』の尾室隆弘役で知られ