◆米大リーグマリナーズ―ホワイトソックス（２０日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が新天地で人間力の高さを発揮している。チームメートたちと気負わずに自然体で話し、練習中やクラブハウス内での打ち解け方は米リーグのルーキーであることを忘れてしまうほどだ。なかでも共に内野を守るミゲル・バルガス選手（２６）とふざけ合うことが多く、シアトル遠征中も２人で