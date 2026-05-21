記事ポイント西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が2026年5月30日・31日に広島県東広島市で初開催約70店舗・総メニュー数200アイテム以上の肉料理が集結ファイヤーパフォーマンスや大型エアー遊具など、グルメ以外の催しも充実 西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が、広島県東広島市に初上陸します。2026年5月30日・31日の2日間、西条中央公園テニスコート側を会場に、全国各地から約70店舗が集結するグルメ