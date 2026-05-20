「シェラトン鹿児島」が、ホテル最上階のバー「VIVARIUM(ビバリウム)」にて「マンゴー＆トロピカルフルーツアフタヌーンティー」を6月1日(月)〜7月31日(金)の期間限定で提供する。植物園がコンセプト。夏果実のアフタヌーンティー植物園をコンセプトにしたバー「VIVARIUM」で提供するアフタヌーンティーは、季節感を取り入れた見た目にも華やかなスイーツや、鹿児島県産の食材をふんだんに使用したセイボリー、焼き立てが味わえる