iDID(アイディ・アイディ)と九州アートディレクターズクラブ(以下、九州ADC)が、6月5日(金)、福岡市博多区・LINEヤフーコミュニケーションズにて、クリエイター交流会「九州交流会’26 supported by iDID」を開催。学生・社会人など、誰でも参加可能だ。iDIDと九州ADCの共同で開催される交流会iDIDは、世界中のクリエイターを“実績”でつなぐコミュニティプラットフォーム。SNSでのクリエイティブ発信のほか、iDIDアプリではトー