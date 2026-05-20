長野県富士見町の高原リゾート「富士見パノラマリゾート」では、5月23日(土)〜6月21日(日)の期間、「120万本のすずらん祭り」を開催する。ドイツすずらんと日本すずらんが続けて開花ゴンドラを降りてすぐ、標高1,780mに広がる「入笠すずらん山野草公園」では、約20万本のドイツすずらんが先陣を切って見頃を迎える。甘く芳醇な香りと大ぶりで丸みのある花が特徴で、園内を歩けば華やかな香りに包まれる。アクセスのしやすさから、