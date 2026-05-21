◇プロ野球パ・リーグ 楽天ーロッテ(22日、楽天モバイルパーク)プロ野球・楽天は21日、翌日に行われるロッテ戦において、神龍誠選手がセレモニアルピッチを行うことを発表しました。神龍選手は宮城県仙台市出身の総合格闘家。2016年に総合格闘家としてプロデビューし、2019年には総合格闘技団体「DEEP」で史上最年少・18歳で王座を手にしました。さらに2022年にはアメリカの格闘技団体「CFFC」でもベルトを獲得。現在の戦歴は22勝5