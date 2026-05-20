ナチュラルスマイルが運営する、ピザテイクアウト専門店「ナチュラルスマイルピザ」は、鹿児島県鹿児島市にある中山本店・武岡店・伊集院店の3店舗にて、5月18日(月)〜31日(日)の期間限定で、「おもちと明太子ご注文でフライドポテトプレゼントキャンペーン」を実施。期間中、「おもちと明太子」のMサイズを注文した人にフライドポテトSサイズ、Lサイズを注文した人にフライドポテト大盛が、値段そのままでプレゼントされる。鹿児