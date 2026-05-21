俳優のチ・チャンウクと今田美桜がW主演を務める、日本テレビ×CJ ENM共同制作ドラマ『メリーベリーラブ』の追加キャストが21日、発表された。韓国俳優のナム・ユンスが出演する。【写真】『最悪の悪』『江南Bサイド』などに出演！人気韓国俳優のチ・チャンウク2025年11月に制作が発表された本作は、大失敗した韓国の空間プランナーのイ・ユビン（チ・チャンウク）とイチゴ栽培に励む若き農業女子・白浜夏凛（今田）が、日本の