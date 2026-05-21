東京・新宿に昨年12月オープンした『ONE PIECE』（ワンピース）の公式旗艦店「ONE PIECE BASE SHOP」が、6月1日より入店時に不正行為の対策として顔認証システムを導入する。公式サイトとXできょう21日、発表した。【写真】グッズが沢山…『ONE PIECE BASE SHOP』の内部発表で「ご入店方法変更（顔認証システム導入）に関するお知らせ」とし、「このたび、お客様により安全でスムーズにご入店いただくため、2026年6月1日(月)よ