モデル・俳優の高橋ひかる（※高＝はしご高）、お笑いコンビ・EXIT（りんたろー。、兼近大樹）が21日、都内で行われた『LisBlanc（リスブラン）』アンバサダー就任イベントに参加した。【集合ショット】個性爆発…さまざまなポーズで撮影に応じる高橋ひかる＆EXIT美容大好きなりんたろー。は日頃のケアを問われ、「日頃から美容が好きで楽しんでやっています。特別なことはやっていないんですよ」とそっけなくトークを切り出し