山水蒙代表の堤田のり子(旧姓：佐瀬典子)さんは、自身の60歳誕生日当日である7月19日(日)に、リサイタルを札幌グランドホテル「オールドサルーン」で開催することを発表した。17歳で伝説のオーディションに参加したという彼女が、40年越しに自分だけのステージを披露する。一歩踏み出せなかった、17歳ののり子さん堤田のり子さんは、17歳の時に「スター誕生」オーディションに出場し、徳永英明さん・松本明子さんらと同じステージ