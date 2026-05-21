20日、NHKは2014年放送の大河ドラマ「軍師官兵衛」、2018年度下期放送の連続テレビ小説「まんぷく」などの人気作品をアメリカの大手動画配信サービスNetflixを通じて世界配信することを発表した。 NHKは自局の番組をNetflixにて配信することについて「NHKの上質なコンテンツが海外でどこまで広く受け入れられるかを実証する機会」とコメントしており、今後も引き続きNetflixにコンテンツを供給していく予定だという。 今