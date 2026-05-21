アニメーションやマンガ制作に欠かせない液晶ペンタブレットの世界的なメーカー・ワコムが物言う株主に揺さぶられている。イギリスのアセット・バリュー・インベスターズ（AVI）が代表取締役社長・井出信孝氏の解任などを求めたのだ。 AVIは井出氏が会社のオフィスの一部を私物化していることを問題視。取締役会のガバナンス不全を正し、企業価値の向上を求めている。 AVIが指摘したものの一つ