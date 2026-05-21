大相撲夏場所12日目のきょう、富山市出身の幕内、朝乃山が休場しました。朝乃山は、きのう11目に負けた翔猿との取り組みで、足の親指にけがをしました。きょうから休場しますが、ここまで7勝4敗と勝ち越しまであとひとつとしていて、再出場の可能性もあるということです。