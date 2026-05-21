活動を再開した韓国の人気グループBTSが、現地時間25日に米ラスベガスのMGMグランド・ガーデン・アリーナで開催される米3大音楽賞の一つ「アメリカン・ミュージック・アワード（AMA）」に特別出演することが明らかになった。BTSは世界ツアーの一環として23日からラスベガスのアレジアント・スタジアムでの4公演が予定されており、特別出演が実現したと報じられている。2021年以来5年ぶりの授賞式出席となる。メンバー全員の兵役が