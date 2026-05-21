お笑いコンビ・エレキコミックのやついいちろうが主催する音楽とお笑いのエンタテインメントフェス「YATSUI FESTIVAL!（やついフェスティバル）2026」が、2026年6月20日（土）・6月21日（日）の2日間開催される。このたび、本フェスのタイムテーブルと、緊急追加アーティストとして12組の出演者を発表。2日間合計で250組の出演者となった。U-20チケットは両日ともに完売。5月21日（木）より一般通常チケットの発売が開始された。「