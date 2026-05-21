先月に国内最大級のHIP HOPフェス「POP YOURS （ポップユアーズ）2026」のヘッドライナーを務めたことでも話題のLANA（ラナ）が、新曲「Drama Queen」をリリースした。Tinderの2026ブランドキャンペーンソングにもなっている「Drama Queen」は、ロマンティック症候群なLANAが、東京の夜にダイブしディスコファンクサウンドに踊り狂う、歌謡の懐かしさと新世代の勢いが一挙に押し寄せる快作。今作はTinderの2026年ブランドキャンペ