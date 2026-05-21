スプリング・ジャパンは、東京/成田〜札幌/千歳線・函館線、名古屋/中部〜札幌/千歳線の夏スケジュール期間中の運航計画を更新した。運航期間は7月3日から8月31日までの一部の日。機材はボーイング737-800型機を使用する。追加分の航空券の販売は、5月13日午後3時から開始している。■ダイヤIJ831東京/成田（07：20）〜札幌/千歳（09：05）／7月3日〜5日・10日〜12日・16日・18日〜22日・25日〜29日、8月1日〜25日・29〜31日IJ83