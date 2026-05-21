JR北海道グループは、北見・札幌・旭川の3エリアにおける新規ホテルの出店計画を発表した。北見では、宿泊特化型ホテル「JRイン」の7施設目となる「JRイン北見」を北見駅から徒歩1分の立地に計画している。建物は地上9階・地下1階建て、客室数は206室で、2027年度の開業を目指す。事業主体はアルファコート、運営はJR北海道ホテルズが担う。札幌では、札幌駅南口近くに新ブランドホテルの出店を計画している。建物は地上17階・地下