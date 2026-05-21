NTTドコモは、2025年度（2025年4月～2026年3月）のdポイントの年間消費数が4052億ポイントに達し、初めて4000億ポイントを突破したと発表した。2024年度の年間ポイント消費数は約3248億ポイントだったところ、25％の増加となる。 2025年度のポイント利用内訳では、全国のdポイント/d払い加盟店での利用が3389億ポイント、ドコモのサービス・商品での利用が663億ポイントで、約8割が加盟店で利用されていた。