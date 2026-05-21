楽天モバイルは、Androidスマートフォン「Google Pixel 10/10 Pro」を値下げした。値下げ幅はストレージ・モデルによって異なる。また、「『Rakuten最強プラン』＋対象のAndroid製品ご購入でポイント還元」キャンペーンの対象製品に追加した。 Google Pixel 10 本日21日の販売価格改定で、「Google Pixel 10」の128GBモデルは14万3550円→13万6990円（6560円値下げ）、256GBモデルは16万270円→15万2