INFORICHとLuupは、「CHARGESPOT」と「LUUP」のコラボキャンペーンを5月25日10時に開始する。期間は6月25日まで。初めてのユーザーに3時間分の無料利用特典を進呈する。 INFORICHのモバイルバッテリーシェアサービス「CHARGESPOT」、またはLuupのモビリティシェアサービス「LUUP」を初めて利用するユーザーが対象で、それぞれのサービスで特典が進呈される。 CH