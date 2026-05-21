ファーウェイ・ジャパンは、スマートウォッチ「HUAWEI WATCH FIT 5 Pro」を5月29日に発売する。価格は3万9380円～。 HUAWEI WATCH FIT 5 Proは、従来モデルよりベゼル面積を削減し、ディスプレイサイズを1.92インチに拡大した。明るさは3000ニトで、屋外でも見やすい。480×408の解像度で文字や情報を素早く視認できるとする。ディスプレイは傷に強いサファイアガラスで、本体は航空機にも用いられるア