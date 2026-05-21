ファーウェイ・ジャパンは、完全ワイヤレスイヤホン「HUAWEI FreeBuds Pro 5」を発売した。市場想定価格は、グレーとゴールドが2万9480円、合成皮革を本体にあしらった特別モデルのレザーブルーが3万1680円。 新しくなったデュアルDSPとデュアルDACアーキテクチャの音響システムを採用した完全ワイヤレスイヤホン。中低音域を担当するウルトラリニア・デュアルマグネットドライバ