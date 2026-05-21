チームを預かる井上監督の起用にも注目が高まっている（C）産経新聞社中日が手痛い逆転負けを喫した。中日は5月20日に行われた阪神戦（甲子園）に7−8の逆転負け。一時は7点差をつけながら、終盤3イニングで試合をひっくり返された。【動画】最後は6番手牧野が森下にサヨナラアーチを浴びた完全に勝ちゲームの流れだった。先発のカイル・マラーは6回まで散発2安打と阪神打線を封じ込め、自身で来日1号となる2ランを放つなど