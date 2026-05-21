21日未明、石川県金沢市の自動車整備工場で火事がありました。21日午前2時半ごろ、金沢市小坂町中の自動車整備工場で、近くを通りかかった人が火事に気づき、消防に通報しました。消防車20台が出動して消火活動にあたり、火はおよそ50分後に消し止められました。出火当時、建物の中に人はおらず、けが人はいませんでした。警察によりますと、整備工場は鉄骨平屋建てで、窓から火が噴き出すほどしましたが、他への延焼は確認されて