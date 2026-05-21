シンガー・ソングライターの矢井田瞳（47）が21日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。自身の曲が大ヒットした時のエピソードを語った。同番組に「平成の音楽シーンを席巻したアーティスト」として登場した矢井田。2000年にメジャーデビューし、セカンドシングル「my sweet darlin'」がミリオンセラーの大ヒットを記録。昨年デビュー25周年を迎え、現在は高校生の娘を育てている。自身が「売