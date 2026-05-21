“ゴミ清掃員”としても働くお笑いコンビ・マシンガンズの滝沢秀一（49）が21日、自身のXを更新。引越しの際にチェックすべきポイントを紹介した。【写真】“引越し注意点”、マシンガンズ滝沢が公開した2枚投稿で「【今日のごみトリビア】ペットボトルの出し方でそこにどんな人達が住んでいるのかわかります」と指摘。2枚の写真を公開し、「仕事なので回収しますが、皆さんは引越しをする前に一度、集積所を見ることをオスス