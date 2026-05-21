女子サッカーＷＥリーグのアルビレックス新潟レディースに所属する、元なでしこジャパンのＦＷ川澄奈穂美（４０）の近影に、絶賛の声が寄せられている。川澄は２１日までに自身のインスタグラムを更新。ロングスリーブにパンツをあわせたコーデショットや、半袖Ｔシャツにデニムを合わせたカジュアルなショットを公開した。別カットではやわらかなピンクのスカートからショートパンツを合わせてクールに決めたコーデまで、幅広