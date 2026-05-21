お笑いコンビ「オズワルド」の伊藤俊介（36）が18日放送のテレビ朝日「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）に出演。「嫌いな先輩芸人は？」の質問に応じる場面があった。番組では「あのサッカー部」企画を展開。サッカー経験者のゲストを招き、お題に答えてシュートを決めるゲームに挑んだ。出題されるお題はくじ引き形式で決定、センタリングをあげる人がボールを蹴る直前に出題し、シュートを決める人は瞬時に答えてゴールを