◆米大リーグパドレス―ドジャース（２０日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、敵地・パドレス戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場し、打っては１回表先頭の１打席目に初球を中堅右に運ぶ先制の８号先制ソロを放つと、投げても５回８８球で３安打無失点に抑える好投を見せて、４勝目を挙げた。ドジャースは２連勝で同地区の２位パドレスと１