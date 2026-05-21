赤色灯特殊詐欺のかけ子として従事させるため、女性（23）をカンボジアに入国させ誘拐したとして、茨城県警は21日、国外移送目的誘拐と職業安定法違反の疑いで福岡市中央区、無職武藤伊吹容疑者（25）を逮捕したと発表した。逮捕は20日。特殊詐欺のリクルーターとみて捜査している。逮捕容疑は2025年3月下旬〜6月下旬ごろ、茨城県つくば市の女性に対し、詐欺の実行役とする目的で「1カ月で500万円稼いだ人もいる」などと勧誘し