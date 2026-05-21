紫吹淳（57）伊原剛志（62）が21日、都内で、ミュージカル「アーネスト・シャクルトンに愛されて」（6月11〜24日、東京芸術劇場シアターイースト）の取材会を行った。シングルマザーが時空を超えて冒険家と恋をする物語で、オフブロードウェーで上演された。今回は日本初演となる。2人の登場人物をつなぐのが音楽という設定。バイオリンをはじめ、10以上の楽器を演奏する紫吹は「大変です。体を張って演奏しています。頑張って、頑