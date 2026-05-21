武豊騎手＝栗東・フリー＝が２０日、オフィシャルサイト内の「日記」を更新し、１７日に行われたヴィクトリアマイルの振り返りや、今週末にアランカールで挑むオークス、さらには３１日の日本ダービーへの意気込みなどをつづった。それに加えて、トレセンで久々に再会した元騎手の熊沢重文さんとのやりとりもアップしている。熊沢元騎手は１９９１年の有馬記念を単勝１３７・９倍、１４番人気のダイユウサクで勝ったことでも有