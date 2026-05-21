阪神の伊原陵人投手（２５）が２１日、ＳＧＬの室内練習場で実戦形式のライブＢＰに登板した。川崎、西純、戸井ら打者８人に対し、３奪三振。３７球を投じた。２本の鋭い打球を浴びたものの、６人は凡打と三振に仕留めた。伊原は４月１９日に先発も、二回途中で緊急降板。翌２０日に「腰部の張り」で出場選手登録を抹消されていた。