歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が、子どもたちと散歩を楽しむプライベートショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】「麻央さんにしか見えない」と話題の麗禾&勸玄（複数カット）これまでも、14歳の長女・麗禾、13歳の長男・勸玄との日常をInstagramで発信してきた團十郎。キッチンで仲良くクッキーを作る姿や自宅で稽古に励む様子、「麻央さんにしか見えない」と話題になった子どもたちの写真などを度々披露してきた。