元＃ババババンビでタレントの池田メルダ（26）が21日、インスタグラムを更新。お気に入りのサングラスを紹介した。池田は「おはようこの間一目惚れしたサングラスどう似合う？？」と、ボディーラインにぴったりとしたオフショルニット姿でサングラスをかけたショットをアップ。「調光レンズだから外と室内でレンズの暗さ変わるのありがたいし何より小顔に見せてくれるデザインなのが本当にありがたいあとリムレスメガネもゲ