タレントの鈴木紗理奈が２１日までにインスタグラムのストーリーズを更新し、某番組に感情を爆発させた。鈴木によると「私が出てもない番組で嫌いな芸能人の名前は？という質問で普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに私の名前出されてた」とのこと。名指ししたタレントの実名は明かさなかったが「だいぶ後輩なうえ、そんなにからみもない」という。これに鈴木は「そんな当たり屋みたいな事されてそれ勝手に放送され