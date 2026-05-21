バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争』より「METAL BUILD ケンプファー 」(44,000円)を特別再販する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月21日23時まで申し込み受付中、5月下旬当選発表予定。「METAL BUILD EXPO」の開催を記念して、「METAL BUILD ケンプファー 」を特別再販。全員抽選での販売となる。(C)サンライズ