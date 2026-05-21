俳優シム・ヒョンタクと、18歳年下の日本人妻・サヤさんの息子であるハルくんが、広告撮影に臨んだ。5月20日に放送された韓国KBS 2TVのバラエティ番組『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』では、シム・ヒョンタクとハルくんの日常が公開された。【画像】「BTSメンバーに似てる」シム・ヒョンタクの息子この日、ベビー化粧品モデルに抜擢された生後15カ月のハルくんは、スタジオで広告撮影に参加。シム・ヒョンタクは、