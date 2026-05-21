ここから復活する方法はあるのだろうか。女優ファン・ジョンウムが、約1年ぶりにカメラの前に戻ってきた。しかし彼女に向けられた世間の視線は、決して温かいものばかりではない。【写真】ファン・ジョンウム、整形疑惑が浮上した1枚ファン・ジョンウムは5月19日、自身のYouTubeチャンネルに「久しぶりにご挨拶します。1年ぶりに伝えるこれまでの話」という趣旨の動画を投稿した。動画の中で彼女は、「大きなことがあったじゃない