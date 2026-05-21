ITZY・イェジの独創的なファッションが反響を呼んでいる。イェジは5月20日、自身のインスタグラムを更新し、最新のビジュアルを公開した。【写真】顔面ドレスのイェジ公開された写真のイェジは、鮮やかなピンクのロングヘアに、巨大な瞳や顔の一部が大胆にプリントされた超個性的な衣装を身に纏っている。独創的なデザインのトップスにホワイトのショートパンツを合わせ、スリムながらも引き締まったボディラインを強調した。撮影