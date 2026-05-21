メ～テレ（名古屋テレビ） カンボジアの特殊詐欺拠点をめぐり、「かけ子」を送り込むリクルーター役とみられる男が逮捕された事件で、拠点では生成AIが利用されていたとみられることがわかりました。 長崎県の鈴木恒輔容疑者(34)は去年2月、35歳の男を車に乗せ、「金借りとるやつが逃げるのか」などと脅し、中部空港まで連行した疑いで逮捕・送検されました。 警察は、鈴木容疑者が「かけ子」をカン