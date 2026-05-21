メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県津市で発生した山林火災は、20日にほぼ消し止められましたが、まだ「鎮火」には至っていません。 「午前10時半過ぎの現場です。規制線の奥では、鎮火に向けて消防車や消防隊が待機しています」(記者) 消防によりますと19日午後、津市美杉町で発生した山林火災は自衛隊のヘリコプターによる消火活動などにより、20日午後6時すぎにほぼ消し止められました。 約10ヘクタ