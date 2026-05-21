メ～テレ（名古屋テレビ） 中東情勢の悪化により愛知県新城市で市が指定するごみ袋が品薄になっていて、21日から指定以外の袋も使える措置が始まりました。 中東情勢悪化による原油製品「ナフサ」の供給不安により、新城市では、市が指定するごみ袋が品薄状態となっています。 これをうけ、21日から指定以外の袋も使える臨時措置が始まりました。 「中身が見える」「30リットルか45リットルの容量」「中身がこ