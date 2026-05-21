【ライザ（ライザリン・シュタウト）】 予約期間：5月21日～7月8日 2027年2月 発売予定 価格：33,000円 KADOKAWAのフィギュアブランド「KDcolle（KADOKAWAコレクション）」は、フィギュア「ライザ（ライザリン・シュタウト）」を2027年2月に発売する。予約期間は7月8日まで。価格は33,000円。 本製品は、ゲーム「ライザのアトリエ３ ～終わり