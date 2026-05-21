【HOBBY NEW ITEM INFO.】 5月28日 公開予定 BANDAI SPIRITSは、2026年10月から12月に発売予定の新商品情報「HOBBY NEW ITEM INFO.」を5月28日に公開することを発表した。 本情報は、BANDAI SPIRITSが手がけるガンプラやプラモデル商品の新商品情報を発表する内容となっており、今回同社公式サイト「バンダイホビーサイト」にて本内容が告知され、ガンプラや30MLシリーズ商品の新