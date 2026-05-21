21日の県内は広い範囲で雨となり、南部では22日にかけて警報級の大雨となる可能性があります。五味徳人記者「午前10時のJR飯田駅前です。大粒の雨が降り続き、かなり肌寒く感じます」21日の県内は広い範囲で雨となり、飯田市では傘を差し、足早に歩く人の姿が見られました。前線や低気圧の影響で、22日にかけて降水量が多くなる見込みで、22日正午までに予想される雨の量は、いずれも多いところで北部・中部50ミリ、南部60ミリとな