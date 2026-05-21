モデル・俳優の高橋ひかる（※高＝はしご高）、お笑いコンビ・EXIT（りんたろー。、兼近大樹）が21日、都内で行われた『LisBlanc（リスブラン）』アンバサダー就任イベントに参加した。【全身ショット】透明感すごい…淡いブルーのドレス姿を披露した高橋ひかる『LisBlanc（リスブラン）』は、「ゆらぎ肌に、攻めの選択肢を。」をコンセプトに、肌の調子が不安定な時でも、前向きな気持ちでスキンケアに取り組めるスキンケアブ